Gazzetta: "Nico in, Lookman out? L'Atalanta può beffare la Juve con un'offerta flash per la Fiorentina"

Altra operazione flash alla Retegui per l'Atalanta?

Il duello di mercato dell'estate è, in questo momento certamente quello per Nico Gonzalez. Atalanta e Juventus sono in piena corsa per l'argentino, con ognuna delle quali offre condizioni diverse alla Fiorentina, che in questo momento attende. La bufera Lookman, dopo quella Koopmeiners, è un fulmine a ciel sereno in casa Atalanta. Il pressing del PSG, anche se solamente a livello verbale, sta facendo comunque la differenza sul morale dell'esterno nigeriano, autore della tripletta decisiva nella finale di Dublino contro il Leverkusen.

Ad oggi, a prescindere da Lookman, Nico sarebbe un obiettivo concreto dell'Atalanta. Da un lato, per la Juventus è una priorità, mentre, almeno per ora, per la Dea non lo è, o almeno potrebbe diventarlo. La cessione di Lookman porterebbe nelle casse bergamasche non meno di 50 milioni di euro. Ecco che l'Atalanta potrebbe sorpassare la Juventus nella trattativa per Nico: con un'offerta che convinca Commisso. La Juventus ha già un accordo col giocatore sull'ingaggio e con la Fiorentina sulla formula, ma siamo ancora lontani dalla chiusura definitiva. L'Atalanta potrebbe dunque inserirsi portando a compimento un'altra operazione flash alla Retegui. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.