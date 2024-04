Guai per l’Atalanta: dopo Koopmeiners anche Lookman vuole andare via. TMW: “Non si è ambientato”

Ademola Lookman vuole andare via dall’Atalanta in estate. Secondo quanto riportato da TMW, l’attaccante nigeriano, arrivato due stagioni fa e autore di 24 gol in tutte le competizioni, non si è ambientato del tutto in Italia, trovando grandi differenze sia con l’Inghilterra che con la Germania. Seppur autore di ottime prestazioni – e non avere mai dato alcun problema a livello comportamentale – l’intenzione è quella di lasciare Bergamo qualora dovesse arrivare un’offerta di livello. Quello che è certo è che Lookman chiederà di andare via.

Anche per i nerazzurri potrebbe essere una scelta corretta, visto che Lookman è in scadenza fra 2 anni e questa sarà l’ultima estate per potere monetizzare pienamente. Ovviamente il sogno sarebbe quello di tornare in Inghilterra, in Premier League, magari con uno status diverso rispetto a quello vissuto con il Leicester City nella sua ultima stagione.

