Finalmente Sportmediaset rende pubbliche le immagini: gol di Lookman regolare per millimetri

Il gol di Lookman al 94′ ha lasciato più di qualche dubbio ai tifosi della Fiorentina che, attraverso i social, hanno chiesto a gran voce il frame esatto della situazione di gioco. Un’immagine che non è stata mostrata nell’immediato post-partita e che Sportmediaset ha reso pubblica solo adesso. Attraverso un video pubblicato sul proprio sito, infatti, si può vedere come la posizione del centravanti nigeriano sia regolare per una questione di millimetri. Di seguito il fermo immagine:

