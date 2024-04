Marelli non ha dubbi: “C’è rigore su Nico Gonzalez, Carnesecchi gli impedisce di andare sulla palla”

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn, ha parlato a Radio Bruno e commentato gli episodi arbitrali di Atalanta-Fiorentina, queste le sue parole:

“Corretta la decisione dell’arbitro di annullare grazie al Var il gol di Scamacca perchè c’è lo step on foot su Beltran, fallo chiaro e decisione corretta quella di annullare il gol. Sul rigore non dato alla Fiorentina per il fallo su Nico, si tratta di negligenza di Carnesecchi, in quell’episodio, anche se entrambi guardano il pallone, la negligenza viene punita dal regolamento, a Nico Gonzalez viene impedito di andare sul pallone per quel pestone, quello per me è calcio di rigore e per questo ci sarebbe dovuto essere l’intervento del Var perchè l’arbitro proprio non lo ha visto quello che è successo.

Fuorigioco di Lookman? Non ho avuto mai dubbi sul fatto che il terzo gol dell’Atalanta fosse valido, perchè la macchina non sbaglia, magari un giorno la macchina sbaglierà ma ieri non è successo. Ieri quell’immagine non è stata mandata perchè magari non c’è stato il tempo televisivo per farlo vedere. All’andata Scamacca poteva essere espulso ma non era intervento da Var, perchè quel fallo ha sia degli elementi per il giallo e sia elementi per il rosso, se fosse stato chiamato al Var avrebbero fatto vedere degli elementi anzichè degli altri, io avrei dato rosso ma il Var non poteva intervenire. Non era da ammonire Dodò, quello è stato un fraintendimento dell’arbitro, è stato mal interpretato il gesto di Dodò che aveva mandato dei baci alla tribuna”

