L’espulsione di Milenkovic condanna la Fiorentina: pioggia di 4,5 in pagella. È lui il peggiore a Bergamo

A Bergamo non è stata la serata di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo è finito sul banco degli imputati per l’espulsione al 54′ che, anche a detta di Italiano, ha deciso il match di ieri, costata l’eliminazione dalla Coppa Italia alla Fiorentina. Contro l’Atalanta il numero quattro, tra i più positivi all’andata, è autore di una delle peggiori prestazioni in stagione, riassunta con dei voti che sanno più di una bocciatura. Di seguito i voti dei quotidiani italiani:

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

La Nazione: 4,5

Repubblica Firenze: 4,5

Corriere Fiorentino: 5

