Gazzetta, Zaniolo occasione per giugno: c’è la Fiorentina. Interesse anche di Juve e Napoli

Sulle pagine de la Gazzetta dello Sport si continua a parlare di mercato e del futuro di Nicolò Zaniolo: il classe ’99 a giugno lascerà la Premier e l’Aston Villa, per far ritorno al Galatasaray, club detentore del suo cartellino. E da lì si potranno aprire ulteriori opzioni: una di queste porta alla Fiorentina. La Gazzetta conferma l’interesse dei viola per il calciatore, bisogna solo capire quale potrebbe essere la cifra giusta per convincere il Galatasaray che, nel gennaio 2023, lo ha pagato 16 milioni e mezzo più bonus. Su Zaniolo, riporta la rosea, anche l’interesse di Napoli e Juventus.

