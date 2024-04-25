Furia Nico Gonzalez, pubblica il mancato rigore per il fallo di Carnesecchi e il fuorigioco Lookman

Le polemiche di Nico Gonzalez sui social, evidenziando gli episodi arbitrali che hanno deciso la gara di Coppa Italia con l'Atalanta

L'Atalanta passa il turno, battendo la Fiorentina per un bugiardo 4-1. Non sono di certo mancati gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere, come il contatto nell'area di rigore atalantina, dove Nico Gonzalez ha subito un pestone ed una ginocchiata sull'uscita di Carnesecchi. L'esterno viola ha pubblicato una storia sul suo account di Instagram, sottolineando l'evidenza dell'infrazione commessa dal portiere della Dea, la quale non è stata punita dalla squadra arbitrale designata. Non manca nemmeno l'episodio del gol di Lookman, alimentando i sospetti sulla posizione di partenza dell'attaccante.

GOMEZ RACCONTA: “CON LA FIORENTINA VOLEVAMO SFIDARE LA JUVE, MA C’ERA CHI FESTEGGIAVA PER UN PAREGGIO”

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