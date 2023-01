Lookman e Boga sono costati all’Atalanta quanto alla Fiorentina sono costati Cabral e Ikonè

Tanti soldi spesi in maniera sbagliata. Questo è il riassunto delle ultime due sessioni di mercato in casa Fiorentina (gennaio 2022 ed estate). Guardando la gara tra Atalanta e Juventus abbiamo potuto ammirare Boga e Lookman, due giocatori acquistati dalla società bergamasca negli ultimi 12 mesi. Sapete quanto sono costati? Boga 20 milioni e Lookman 15 milioni, preso in estate dal Lipsia, per un totale di 35 milioni. La Fiorentina, nello stesso reparto, ha acquistato Cabral e Ikonè, sapete quanto sono costati? 33 milioni in due, Ikonè 15 milioni e Cabral 18. Quando si critica la società viola di non aver speso è una falsa accusa, perchè la società viola ha effettuato diversi esborsi economici, ma lo ha fatto in maniera sbagliata, gettando alle ortiche praticamente tutti i soldi incassati dalla cessione di Vlahovic per giocatori che non si sono rivelati all’altezza delle aspettative. Chi ha fatto tutti questi errori quando si prende le sue responsabilità?

UN ANNO FA LA FIORENTINA ERA IN LOTTA PER IL QUARTO POSTO, POI IL DISASTRO MERCATO