Corriere Fiorentino, Grillitsch? No, Italiano vuole Ederson, l’austriaco piace alla dirigenza

Semplice mettere nel mani su Grillitsch, centrocampista classe ’95 in scadenza di contratto con l’Hoffenheim. I contatti con i suoi agenti vanno avanti spediti e ci sarebbe già un principio di accordo per un quadriennale. È lui nella testa dei dirigenti per raccogliere l’eredità di Torreira. Facile insomma che oggi si parli del mediano austriaco anche se il tecnico, da par suo, ribadirà il suo voto per Ederson della Salernitana. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

