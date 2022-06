Corriere dello Sport, Fiorentina pronta a chiudere per Grillitsch, vicino il “sì” per un quadriennale 

La sensazione tuttavia è che stavolta la Fiorentina non si farà trovare impreparata, visto che i dirigenti hanno già in mano il nome del nuovo play e sono pronti a stringere il cerchio in sole 48 ore. È infatti Florian Grillitsch l’identikit che l’area tecnica sta tenendo d’occhio da oltre due mesi, fin da quando l’austriaco ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto con l’Hoffenheim, preferendo una nuova esperienza fuori dalla Bundes.

Detto fatto: con una proposta di ingaggio di non molto superiore rispetto a quello che il regista percepisce con i biancazzurri (2,1 milioni di euro) il sì per un quadriennale in viola pare alle porte. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SKY SPORT ANNUNCIA: “ALLA FIORENTINA PIACE IL TERZINO DESTRO DUBOIS COME POST ODRIOZOLA”