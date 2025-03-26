Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini

Gasperini dovrà fare a meno di Ederson e Retegui contro la Fiorentina. L'allenatore della Dea potrebbe schierare dal 1' Pasalic e Brescianini

In quel di Firenze, Gasperini dovrà fare a meno di Ederson che, dopo l'espulsione per proteste contro l'Inter, dovrà ovviamente scontare un turno di squalifica. A quella del brasiliano, però, si somma anche la defezione di Mateo Retegui, fermato da una lesione di primo grado dell'adduttore lungo che rischia di tenerlo forzatamente fermo ai box per almeno un'altra settimana.

Senza l'imprescindibile Ederson, il secondo della rosa dietro a De Roon per minuti giocati, il sostituto designato è ovviamente Mario Pasalic che, nel 3-4-2-1 di Gasperini, sarà chiamato ancora una volta ad agire in mediana proprio a braccetto con l'olandese che veste la fascia di capitano dei nerazzurri. In questa stagione, Ederson ha giocato 41 partite sulle 43 complessive disputate dall'Atalanta, venendo schierato titolare in 37 occasioni e solo quattro volte da subentrato. Nelle sei partite in cui il brasiliano non figurava tra gli undici titolari, per ben quattro volte il partner di centrocampo di De Roon è sempre stato Pasalic, la cui duttilità dal punto di vista tattico può rivelarsi, ancora una volta, un'arma davvero preziosa.

Senza il capocannoniere della Serie A Retegui, e con Pasalic destinato ad essere abbassato sulla linea mediana, l'Atalanta perde inevitabilmente una soluzione per quanto riguarda il pacchetto avanzato. Il croato, infatti, ha infatti uno storico molto importante con Gasperini sia da trequartista ma anche da falso nove all'interno del tridente. A Firenze, quantomeno dall'inizio, tale scenario sarà improponibile e di conseguenza si libera un posto per completare il pacchetto avanzato insieme a Ademola Lookman e a Charles De Ketelaere. A giocarsi una maglia, dunque, ci sono Marco Brescianini e Lazar Samardzic, con l'italiano sensibilmente favorito sul serbo. Lo riporta Goal.com.