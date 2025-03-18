Labaro Viola

Atalanta, assenza pesante a centrocampo verso la Fiorentina: Gasperini perde Ederson per squalifica

Dopo il successo contro la Juventus di Thiago Motta, la Fiorentina sfiderà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini domenica 30 marzo allo stadio Franchi. Per quanto riguarda la Dea, però, mancherà un eleme...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2025 16:46
Atalanta, assenza pesante a centrocampo verso la Fiorentina: Gasperini perde Ederson per squalifica -
News
Ederson
Fiorentina Atalanta
Condividi

Dopo il successo contro la Juventus di Thiago Motta, la Fiorentina sfiderà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini domenica 30 marzo allo stadio Franchi. Per quanto riguarda la Dea, però, mancherà un elemento importante a centrocampo: Ederson non giocherà contro i viola a causa di una "doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara". Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionarlo con una sospensione di un solo turno.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok