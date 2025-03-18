Atalanta, assenza pesante a centrocampo verso la Fiorentina: Gasperini perde Ederson per squalifica
Dopo il successo contro la Juventus di Thiago Motta, la Fiorentina sfiderà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini domenica 30 marzo allo stadio Franchi. Per quanto riguarda la Dea, però, mancherà un eleme...
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2025 16:46
Dopo il successo contro la Juventus di Thiago Motta, la Fiorentina sfiderà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini domenica 30 marzo allo stadio Franchi. Per quanto riguarda la Dea, però, mancherà un elemento importante a centrocampo: Ederson non giocherà contro i viola a causa di una "doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara". Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionarlo con una sospensione di un solo turno.