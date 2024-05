Il declino della carriera di Mourinho ormai è noto a tutti: non lo vuole più nessuno, solo in Arabia

Possibile svolta araba per José Mourinho. Secondo quanto raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari, nelle ultimissime ore è arrivata una ricca offerta dall’Al-Qadisiyah per il ruolo di direttore tecnico. Vedremo cosa deciderà Mourinho, ma la proposta è stata avanzata. Ricordiamo che nei giorni scorsi in Turchia l’ex allenatore della Roma era stato accostato al Fenerbahce in caso di svolta societaria. Il possibile trasferimento di Josè Mourinho in Arabia è l’ennesima conferma, semmai ce ne fosse bisogno, di come il tecnico portoghese sia ormai un allenatore superato che non si è saputo aggiornare e che ha perso, per colpa dei suoi miseri ultimi risultati, tutto l’appeal che aveva oltre 10 anni fa. Alla Roma è stato esonerato dopo aver fallito, per 3 stagioni, l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Quest’anno è stato esonerato dopo aver conquistato la miseria di 29 punti in 20 partite. Al tecnico di Setubal sono rimaste solo le polemiche e le proteste contro arbitro e cose a caso.

