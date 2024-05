Europa League: Gasp schianta il Marsiglia, l’autogol di Mancini affossa la Roma

L’Atalanta si è qualificata per la finale di Europa League battendo 3-0 il Marsiglia a Bergamo. La partita di andata si era conclusa sull’1-1, ma nel suo stadio l’Atalanta ha avuto la meglio sui francesi con un gol nel primo tempo di Lookman (30′) e di Ruggeri (7′) e Toure (49′) nella ripresa. E’ la prima finale europea per la Dea, che la giocherà il 22 maggio, una settimana dopo quella di Coppa Italia.

La Roma fa scorrere un brivido sulla schiena dei tifosi tedeschi, ma alla fine è il Bayer Leverkusen ad approdare in finale di Europa League. Dopo lo 0-2 dell’Olimpico, i giallorossi riportano infatti il doppio confronto in parità grazie alla doppietta su rigore di Paredes, ma nei minuti finali l’autogol sfortunato di Mancini e il gol di Stanisic fissano il risultato sul 2-2. Il Leverkusen resta dunque imbattuto in stagione da 49 partite.

Fonte ansa.it

Bucciantini: “La gara di ieri manifesto della dimensione che Italiano ha regalato alla Fiorentina”