Bucciantini: “La gara di ieri manifesto della dimensione che Italiano ha regalato alla Fiorentina”

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Bruno Toscana, per commentare il passaggio in finale di Conference League della Fiorentina:

“Il secondo tempo di ieri è la prova lampante di che squadra sia diventata la Fiorentina con Italiano. Da come l’ha affrontato sembrava che i viola dovessero recuperare un risultato di svantaggio, invece le due squadre erano in perfetta parità. . Adesso arrivare in fondo al massimo della forma è fondamentale. Teniamo caldi tutti i giocatori fino alla finale, non risparmiamo nessuno. L‘esempio è Kouamé, che è uno che più gioca e meglio sta. Dodo è un altro, è stato il migliore in campo in entrambe partite, si sta ritrovando nel momento giusto.

La Fiorentina quando attacca come sa, subisce meno di quello che subirebbe se non attaccasse. I dati dicono che la squadra di Italiano subisce meno gol di squadre che difendono con il pullman davanti alla difesa. Paradossalmente questo atteggiamento estremo della Fiorentina l’ha resa solida in questi tre anni. In campionato è sempre stata tra il settimo e l’ottavo posto. Nelle coppe ha fatto cose esaltanti, dalle semifinali e finale di Coppa Italia al percorso che tutti sappiamo in Conference. Resta assurdo che in questo finale di stagione squadre come Atalanta e Fiorentina, debbano affrontare 7/8 partite in 30 giorni”.

Ricordate De Laurentiis? “Conference competizione inutile, ma chi la vuole giocare??”