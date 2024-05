Mentana demolisce Conte: “Questa Inter gioca bene, mica come la sua che era palla lunga su Lukaku”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Lazio, Enrico Mentana ha commentato la stagione nerazzurra culminata con la conquista del ventesimo scudetto: “L’Inter non ha mai giocato così bene, nessun tifoso dell’Inter ha visto questa cosa. Anche in una partita come oggi, si sono viste alcune giocate che anche l’Inter di Conte non aveva mai visto, le due vittorie non sono assolutamente uguali. Anche oggi che si è giocato in surplus si sono viste delle azioni molto belle e di grande livello. L’Inter di Conte giocava come giocava la Nazionale di Conte: due davanti, uno grosso e l’altro più agile e palla lunga. Il mio mito nerazzurro? Mario Corso. Dell’Inter di oggi Barella, è un argento vivo con classe”.

