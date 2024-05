Nazione, futuro Italiano? Torino, Bologna o chissà. Ma prima c’è da scrivere la storia a Firenze

Torino, Bologna o chissà cosa aspetta Vincenzo Italiano, ma prima c’è da scrivere la storia a Firenze. E questa storia passa tutta dalla notte di Atene, dove Vincenzo farà di tutto per mettere la firma su un capolavoro che ha sognato, voluto e costruito con una testardaggine con cui ha vissuto e superato anche i momenti più complicati e complessi. Si diceva, qualche tempo fa, che l’allenatore avrebbe avuto il compito-dovere-responsabilità di tenere unito il gruppo, di motivarlo e, perché no, di trasformare qualcosa a livello tattico in una Fiorentina che doveva giocarsi quanto di importante resta in questa stagione. Ebbene, la strada è tracciata e ben chiara, resta da completare il percorso avviato nel migliore dei modi. Lo scrive La Nazione.

