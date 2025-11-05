5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:39

Amiri: “Non ho paura della Fiorentina, vogliamo fare bene in Europa e siamo pronti a dare il massimo”

Redazione

5 Novembre · 15:19

Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 15:19

Nadiem Amiri, centrocampista del Mainz, ha parlato alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina:

“Non essere riusciti a vincere contro il Werder Brema, nonostante una prestazione convincente, ci ha fatto male. Tuttavia ci siamo confrontati tra di noi, abbiamo parlato e siamo comunque orgogliosi del modo in cui abbiamo giocato. Tutti hanno dato il massimo e adesso siamo pronti per la partita contro la Fiorentina”.

Riguardo ai toscani, Amiri ha aggiunto: “Non ho paura della Fiorentina. Vogliamo fare bene in Europa. Le ultime settimane sono state intense e abbiamo faticato soprattutto nei secondi tempi, ma affrontiamo ogni partita con positività. Conosco bene Parisi e Pongracic, so che la Fiorentina è una squadra forte, ma non temo l’avversario”.

Infine, parlando della sua esperienza in Italia: “In Italia si gioca con grande passione, ma non voglio commentare eventuali interessi della Fiorentina, perché ora sono un giocatore del Mainz. A Genova ho imparato tanto e Criscito mi ha trasmesso molto a livello personale. Giocare le coppe europee è entusiasmante, si percepisce un’atmosfera incredibile”.

