Stadio, si complica Grillitsch alla Fiorentina, o si arriva a una svolta subito o la viola vira su Amiri

Secondo quello che riporta Stadio, la situazione per Grillitsch, centrocampista in scadenza dell’Hoffenheim, si sta complicando sempre di più. Il procuratore del giocatore, è a Firenze da venerdì sera, però non si riesce ad arrivare ad una chiusura dell’accordo. C’è in ballo un quadriennale, tre anni più uno di opzione, che il calciatore vorrebbe monetizzare al massimo a due milioni a stagione, che è di più rispetto a quanto offre la Fiorentina. I contatti/incontri vanno avanti, ma è chiaro che per la particolarità dell’operazione serve qualcosa di più concreto in tempi brevi, viceversa è lecito immaginarsi la scelta di prendere altre strade. Ecco che allora per il centrocampo entra nei radar viola anche il nome di Nadiem Amiri, 25 anni, di ritorno al Bayer Leverkusen dopo cinque mesi di prestito al Genoa.

LA FIORENTINA STUDIA LE MOSSE A CENTROCAMPO