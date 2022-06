Ds Verona chiude la porta alla Fiorentina per Tameze: “Mi ha impressionato: è incedibile”

Francesco Marroccu, nuovo ds dell’Hellas Verona, ha fatto il punto del mercato gialloblù ai microfoni della conferenza stampa di presentazione, parlando anche di Adrien Tameze, obiettivo di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

Barak, Simeone, Caprari… chi resta e chi va?

“Il fatto che leggiate molte notizie sta a significare che abbiamo tanti giocatori bravi. Non sarei venuto se mi fosse stata presentata una dismissione, mi è stato chiesto di mantenere l’equilibrio finanziario provando a rimanere nella metà di sinistra della classifica, tenendo presente quanto sia fondamentale l’obiettivo della salvezza. Dovremo volare bassi ed essere concreti”.

Chi sono gli incedibili?

“I portieri non si toccano, così come gli esterni di centrocampo. Veloso non si tocca, e anche Hongla o Caprari. Posso andare avanti: Dawidowicz, Ceccherini, abbiamo grandi aspettative su Coppola, Lasagna rimane… La squadra resterà quasi tutta”.

Quali sono i giocatori che hanno offerte più pressanti?

“I giocatori più chiacchierati sono Simeone, Barak, Ilic e Casale: su di loro giornalmente devo dare delle risposte”.

Tameze è incedibile?

“Incedibile. Ricopre con disinvoltura tanti ruoli, mi ha impressionato”.