Corriere dello Sport, Tameze piace alla Fiorentina ma la sua valutazione è di 10 milioni 

Solo dopo che la complessa operazione “alleggerimento” sarà stata portata a termine potranno essere prese in esame alcune pedine per il mercato in entrata, dove il primo nome per il centrocampo resta Tameze del Verona.

I costi in ballo tuttavia restano alti (la valutazione che i gialloblù fanno del camerunense è di 10 milioni) e l’intenzione della Fiorentina – al netto degli ottimi rapporti con la società di Setti, con cui presto verrà discusso anche il riscatto di Barak – è quella di non farsi prendere per la gola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA-MONZA, AL FRANCHI ATTESI CIRCA 27.000 TIFOSI VIOLA: 500 COLORO CHE HANNO FATTO IL PACCHETTO