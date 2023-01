Fiorentina-Monza, al Franchi attesi circa 27.000 tifosi viola: 500 coloro che hanno fatto il pacchetto

Sono attesi circa 27mila spettatori per la gara contro il Monza allo stadio Artemio Franchi domani alle 18.30. C’è ancora tempo per acquistare i biglietti fino a poco prima del fischio d’inizio della sfida, ma la tendenza non dovrebbe variare di molto visto che in questo dato sono già conteggiati i quasi 500 tifosi che hanno deciso di sottoscrivere il pacchetto da 12 gare casalinghe di campionato previste nella seconda parte della stagione. Il mini- abbonamento che va dalla prossima partita Fiorentina- Monza appunto fino all’ultima gara interna contro la Roma in programma il prossimo 28 maggio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

