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Da Verona, Tameze è nel mirino della Fiorentina. Per prenderlo c'è da battere il Napoli

Il centrocampista del Verona sta disputando un'ottima stagione ed ha attirato su di sé diversi club

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 10:00
Da Verona, Tameze è nel mirino della Fiorentina. Per prenderlo c'è da battere il Napoli -
Rassegna Stampa
Tameze
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Da Verona, Tameze è nel mirino della Fiorentina. Per prenderlo c'è da battere il Napoli

Tameze, centrocampista del Verona sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Secondo L'Arena oltre alla società viola, sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Napoli. Il centrocampista 28 anni, francese ma neutralizzato camerunese, sta disputando un'ottima stagione con la maglia gialloblù. Lo scrive La Nazione.

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