Da Verona, Tameze è nel mirino della Fiorentina. Per prenderlo c'è da battere il Napoli
Il centrocampista del Verona sta disputando un'ottima stagione ed ha attirato su di sé diversi club
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 10:00
Tameze, centrocampista del Verona sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Secondo L'Arena oltre alla società viola, sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Napoli. Il centrocampista 28 anni, francese ma neutralizzato camerunese, sta disputando un'ottima stagione con la maglia gialloblù. Lo scrive La Nazione.
LEGGI ANCHE, MILENKOVIC VS ARNAUTOVIC, LA SFIDA DEI GIGANTI: PRIMO FACCIA A FACCIA TRA I DUE
https://www.labaroviola.com/milenkovic-vs-arnautovic-la-sfida-dei-giganti-primo-faccia-a-faccia-tra-i-due/168815/