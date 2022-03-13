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Milenkovic vs Arnautovic, la sfida dei giganti: primo faccia a faccia tra i due 

Fiorentina-Bologna è anche Milenkovic contro Arnautovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 09:46
Milenkovic vs Arnautovic, la sfida dei giganti: primo faccia a faccia tra i due  -
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Milenkovic vs Arnautovic, la sfida dei giganti: primo faccia a faccia tra i due 

Giganti contro. Da una parte ci sarà Nikola Milenkovic dall’altra Marko Arnautovic, serbo di origine ma austriaco di nascita che rincorre il decimo centro in A. Si affronteranno per la prima volta, il faccia a faccia oggi sarà tutto loro. Lo scrive il Corriere Dello Sport. 

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