Fiorentina in difficoltà, Tameze ci crede: “Domenica andiamo a Firenze per vincere”

Adrien Tameze, centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni di Dazn in vista della prossima partita contro la Fiorentina: “Firenze è una bella piazza per crescere come calciatore. Hanno un centro sportivo top e una squadra che non è a livelli top. La Fiorentina è un club adatto per calciatori che si vogliono mettere in mostra e crescere, questo perché giocano in Europa. Io sono un calciatore che non vuole mai perdere e per questo domenica andiamo a Firenze per vincere”.