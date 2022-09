Amrabat: “Difetto di Italiano è che grida troppo. Quando inizieremo a segnare sarà tutto diverso”

Il centrocampista della Fiorentina, il marocchino Sofyan Amrabat, ha parlato a Dazn, queste le sue parole:

“L’inizio di stagione non è andato come volevamo, volevamo più punti ma credo che abbiamo giocato alcune partite molto bene come quelle contro Napoli, Juventus, Twente. Penso che adesso manca un po di fortuna, dobbiamo fare più gol ma ho fiducia, lavoriamo duro, quando inizieremo a fare gol ne avremo sicuramente di più.

Non siamo meno umili. Dobbiamo credere in ciò che facciamo e stando uniti, solo così possiamo cambiare questo periodo in cui le cose vanno meno bene. La critica fa parte del gioco quando non arrivano i risultati, è normale.

Per tutti i giocatori non è facile quando sei in panchina e non giochi, ti alleni per la gara del weekend. È stato questo il momento più duro ma credo che valga per tutti, non solo per me. Puoi solo lavorare, lavoro, lavoro, lavoro. Venivo qui per migliorare il mio gioco e per far cambiare idea al mister. La fede mi ha aiutato tanto, mi ha dato fiducia in un momento non facile. Chi vince la classifica cannonieri? Jovic o Cabral. Lo stadio più bello? Il Franchi. Un difetto di Italiano? Deve urlare di meno, grida tanto.”

RIMBORSATE I BIGLIETTI PER CHI ERA IN TURCHIA