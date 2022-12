Corriere dello Sport, Fiorentina pronta a pagare 10 milioni per Tameze. Frenata per Sabiri

Per il centrocampo della Fiorentina le quotazioni di Sabiri sono in calo, il marocchino costa di più dopo io Mondiale. Bonaventura poi è esploso. Discorso diverso per Tameze, la Fiorentina sarebbe disposta a spendere 10 milioni. I rapporti con il Verona potrebbero agevolare la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

