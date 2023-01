I soliti cambi arrivati in ritardo e l’ennesima partita gettata alle ortiche. La colpa di tutto questo, di chi è?

La solita delusione

La colpa dei cambi in ritardo è di Italiano, la colpa di una panchina corta è della dirigenza. Questa l’analisi che viene fuori da questa prima partita post mondiale.

Il Monza, Palladino per la precisione, cambia giocatori e modulo prima di Italiano. Palladino ingabbia Bianco, il giovane viola avendo spesso troppo nel primo tempo, cala e da una sua mancata marcatura nasce il gol del pari.

Come al solito questa Fiorentina crea tantissimo ma concretizza poco, e se non fai almeno due gol, gli avversari prima o poi ti castigano. E così è stato.

Non si possono creare tantissime occasioni da gol e concretizzarne solo una, così è veramente poco. Così facendo si da modo all’avversario di prendere coraggio e castigarti.

Il Monza fino al 50’ era stato pochissima cosa, e la Fiorentina aveva ammazzato tutto il primo tempo, stando costantemente nella metà campo brianzola.

Palladino, a differenza del collega ha letto in anticipo la partita ed ha cambiato. Italiano da par suo si è incaponito ed ha lasciato dentro un Barak in versione Bolatti, regalando di fatto un giocatore agli avversari.

Partiamo male, la classifica recita solo 20 punti ed al momento risulta essere una stagione a dir poco fallimentare. Solo il mercato può dare qualche risposta. Arriverà qualcuno?

È il momento per immettere qualche giocatore importante, da prima squadra, per la nostra Fiorentina. Leggo in questi giorni di interessamenti per giocatori che a mio giudizio sono da squadre di mezza classifica. Tameze ad esempio, può mai essere un giocatore che ti fa fare il salto di qualità? No assolutamente no.

Allora mettiamo da parte gli screzi con Mendes e andiamo dritti a prendere Mariano Isco, attualmente svincolato. Questi sono nomi che servono a Firenze, questi sono nomi di lustro che noi tifosi meritiamo.

Che senso ha prendere sempre giocatori da valutare o da rilanciare. Firenze vuole tornare ad essere protagonista, ci servono giocatori funzionali e titolari, no riserve altrui da rilanciare, basta!

Dateci ciò che meritiamo, mancano parecchie partite è vero, ma va fatto qualcosa subito, siamo stanchi di questo anonimato.

METTETE MANO AL PORTAFOGLIO ED ACCENDETE IL CERVELLO DELLE IDEE

Lo scugnizzo viola

