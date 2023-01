Italiano: “Grande prestazione, potevamo fare il 2-0. Petagna ci ha graziato. Bianco mi è piaciuto”

Dopo il pareggio in casa contro il Monza, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa, queste le sue parole:

“Appena abbassi il ritmo gli avversari sono bravi a castigarci, dopo 1 mese e mezzo senza partite vere ci siamo presentati facendo un grande primo tempo, abbiamo fatto una grande prestazione, se avessimo vinto noi non avremmo vinto nulla anche se Petagna ci ha graziati, potevamo fare il 2-0. Con un pò di qualità in più avremmo vinto

Un ragazzo giovane deve sapersi gestire ma questo viene con l’esperienza, Bianco è partito alla grande, quando è calato ha perso qualche pallone e per questo l’ho tolto. Mi ha convinto in queste amichevoli, ha personalità e dinamismo, palla al piede ha qualità. Mi è piaciuto oggi, poi è normale calasse nel primo tempo

Gli esclusi? Abbiamo una partita dopo l’altra, chi ha avuto qualche acciacco l’ho lasciato fuori, le scelte sono state fatte per questo motivo qui, abbiamo un tour de force incredibile. Se Cabral fosse stato più veloce in certe occasioni e nel servire Ikonè sarebbe stato da 10 in pagella, speravo nel finale in un guizzo di Jovic. Io vedo tutti bene, oggi è stato davvero difficile fare la formazione e questo mi fa ben sperare per il proseguo”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA