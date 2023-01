PAGELLE VIOLA: CABRAL SEGNA ALLA BATISTUTA. QUARTA E BIRAGHI, UN BUCO CHE PESA. BENE BIANCO

Terracciano 6 Inoperoso nel primo tempo, non può nulla sul gol subito

Dodò 6,5 Un primo tempo vivace dopo quando può si lascia andare in avanzate palla al piede che mettono in difficoltà la difesa del Monza e creano superiorità numerica. Il terzino brasiliano mette anche due cross molto interessanti in cui però non crede nessuno

Quarta 5,5 Suo il lancio per il gol di Cabral, si lascia sfuggire Colpani che va di poco alto sulla traversa nel primo tempo. Nel secondo tempo si perde Carlos Augusto e gli lascia tutto lo spazio per segnare. Fa almeno un errore a partita, cosi non va bene

Igor 6 Ordinato e preciso. Gioca con personalità, ad inizio secondo tempo salva in una situazione che non era diventata semplice, nel secondo tempo Petagna lo mette maggiormente in difficoltà

Biraghi 5,5 Troppo nervoso nei primi minuti fa qualche errore di troppo, poi fa diverse belle giocate ed anche un paio di recuperi interessanti. Il gol subito nasce sempre dalle sue parti, ormai una costante, sbaglia il 90% dei cross che effettua

Bianco 6 Ha personalità e si vede, non ha paura, non si nasconde. Vuole la palla, la pretende, recupera anche qualche pallone nel primo tempo. Per lui è stato l’esordio assoluto in campionato con la maglia della Fiorentina, prima di oggi, in serie A non aveva mai giocato nemmeno un minuto, ci sta qualche errore in fase di costruzione. Gioca comunque una gara positiva

Duncan 6 Ordinato, dà geometrie e muscoli al centrocampo, può essere più preciso in fase di conclusione ma non è il suo mestiere

Barak 5 Nel primo tempo girano della sue parti diversi palloni, ne sbaglia tanti, può e deve dare molto di più. Impreciso e impacciato. Un minuto prima di uscire guadagna mezzo voto grazie ad una bella giocata in cui sfiora il gol e sui cui nessun attaccante crede

Ikonè 5,5 Alcune giocate belle con dribbling per che per poco non portano ad un gol, nel secondo tempo si ripete, fa tutto bene, tranne la cosa più importante: la conclusione. Al minuto 83 si inciampa su stesso, avrebbe avuto tutto lo spazio per concludere

Saponara 6 Il vero cervello offensivo della Fiorentina, dai suoi piedi passano tanti palloni anche se non riesce mai a trovare il guizzo vincente. Nel secondo tempo cala drasticamente prima di essere sostituito

Cabral 7 Un gol alla Batistuta per potenza, rabbia e precisione. Era in svantaggio ma recupera sul difensore con velocità e la piazza alle spalle del portiere che ancora non capisce da dove sia passata. Gioca una partita di voglia, strapotere fisico, il grande difetto è che molto spesso non attacco lo spazio in area come dovrebbe

Amrabat 6 Recupera diversi palloni, al minuto 81 si fa ribattere un grande tiro che probabilmente sarebbe finito in porta. In impostazione può fare meglio ma non è il suo punto di forza

Kouamè 6 Entra con voglia ma non è sempre preciso

