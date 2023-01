Pedullà: “Fu rottura tra Corvino e la nuova Fiorentina, non brindarono tra loro, rapporto era sotto zero”

Nel corso della diretta con Passione Fiorentina su Twitch (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVENTO INTEGRALE), il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche di Corvino e del rapporto con la Fiorentina dopo il trasferimento di Maleh in Salento:

“Nella trattativa per Maleh la presenza di Mencucci nel Lecce ha fatto da disgelo con la Fiorentina per favorire un dialogo che non c’è mai stato con Corvino da quando ha lasciato Firenze, il rapporto era sotto zero per tanti motivi. Quando c’è stato il primo incontro dopo il passaggio di proprietà, diciamo che non si sono scambiati i pasticcini e non hanno fatto un brindisi per augurarsi buona fortuna ma adesso i rapporti sono stati ripristinati indirettamente perchè la Fiorentina aveva voglia di fare una plusvalenza, l’intenzione di Maleh era quella di andare a giocare e l’intenzione del Lecce era quella di andare a prendere un centrocampista. La loro prima scelta era Bove della Roma ma lui è stato bloccato perchè potrebbe anche entrare nell’operazione Frattesi con il Sassuolo. All’inizio c’era solo Bove per il Lecce, Maleh è emerso in un secondo momento”