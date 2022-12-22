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Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski

I gigliati tornano a pensare al giocatore del Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 08:59
Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski -
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Tuttosport, per la Fiorentina torna di moda Tameze del Verona se partono Maleh e Zurkowski

Per la mediana, in caso soprattutto di cessione di Youssef Maleh (Bologna, Spezia, Sampdoria) e Szymon Zurkowski (Empoli, Salernitana), torna di moda il nome di Adrien Tameze del Verona per la Fiorentina. Lo scrive Tuttosport. 

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