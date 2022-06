Pedullà rivela: “Sei incontri della Fiorentina per Augustin Alvarez. Affare saltato per le commissioni”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato, soffermandosi sulla trattativa saltata per portare Augstin Alvarez a Firenze. Ecco le sue parole: “Il mio rimpianto per la Fiorentina è Augustin Alvarez. Soprattutto per come è andata a chiudersi con il Sassuolo. Inserirlo in Serie A a luglio, è tutt’altra storia rispetto a Gennaio. La Fiorentina si era mossa addirittura a Gennaio per Luglio. I viola hanno avuto 2 incontri e 4 call per chiudere la trattativa, ma tutto si è arrenato nelle commissioni. È nota ormai la gestione della dirigenza viola su questo argomento”.