Nico Gonzalez saluta commosso Torreira sui suoi social: “Resterai sempre con noi fratello”

Nico Gonzalez ha salutato Lucas Torreira che come ormai noto non sarà più un giocatore della Fiorentina e tornerà provvisoriamente all’Arsenal. L’esterno argentino ha ripostato sul proprio profilo Instagram una storia in cui è ritratto in posa assieme allo stesso Torreira e ad un amico dei due, con la seguente didascalia: “Sempre con noi hermano!“, accompagnata da un cuore viola.

POSSIBILE SCAMBIO DI PORTIERI CON IL TORINO