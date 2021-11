Gazzetta, Juve a caccia di un centravanti: Vlahovic in pole ma c’è anche Alvarez del River

La Juventus ha perso Cristiano Ronaldo ed anche il suo contributo di reti, 101 in 134 gare, in tre stagioni complessive. Il problema in fase realizzativa c’è nella Juventus, la missione è portare a Torino un centravanti forte come Vlahovic della Fiorentina o Alvarez del River Plate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

