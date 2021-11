Dragowski è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo la lesione subita nella sfida contro il Napoli. Il polacco in questa stagione ha giocato solo 4 gare da titolare. C’è dunque da sorpassare Terracciano che non si sente un secondo, sfida dunque per il Milan. Lo scrive La Nazione.

