Nazione, Alvarez, l’agente incontrerà la Fiorentina, pronti 20 milioni. Concorrenza dell’Inter

Secondo La Nazione oggi in edicola, Julian Alvarez continua ad essere il primo nome per sostituire Vlahovic a giugno. Il manager del centravanti argentino è in Italia, ed è in contatto con Fiorentina, Inter e Milan. La società è pronta a mettere sul piatto 20 milioni, ma il River ne chiede 25. La concorrenza più forte è quella dell’Inter ma la Fiorentina non molla.

