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"Julian Alvarez rimpianto. Adesso la Fiorentina dovrebbe puntare su Belotti, servono idee per fare mercato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Eugenio Ascari, noto intermediario di mercato, si è soffermato a parlare di Fiorentina in vista del mercato di gennaio: “Non è semplice trovare attaccanti bu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2022 19:40
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"Julian Alvarez rimpianto. Adesso la Fiorentina dovrebbe puntare su Belotti, servono idee per fare mercato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, Eugenio Ascari, noto intermediario di mercato, si è soffermato a parlare di Fiorentina in vista del mercato di gennaio: “Non è semplice trovare attaccanti buoni a gennaio, a meno che tu non sia un top club europeo con tanti soldi a disposizione. Squadre come la Fiorentina dovrebbero puntare su calciatori come Belotti, che giocano poco e hanno voglia di riscattarsi. Per fare mercato servono idee”. Infine, è tornato a parlare di Julian Alvarez“Diventerà un rimpianto viola. La Fiorentina, con ciò che ha risparmiato su Torreira, avrebbe potuto provarci sul serio. Barak invece mi auguro rimanga a Firenze, nel nuovo calcio di Italiano può tornare ad essere quello di Verona”. 

AG. QUARTA: “STIAMO BENE FIRENZE, MA VALUTEREMO LE OFFERTE. PIACE IN PREMIER, IL MERCATO È IMPREVEDIBILE”

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