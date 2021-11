Tiburzi “Alvarez non vuole rinnovare con il River. La Fiorentina deve sbrigarsi, vale 30 milioni”

Paolo Tiburzi, giornalista argentino, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di Julian Alvarez, centravanti del River Plate accostato recentemente alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Alvarez è un giocatore straordinario, già adesso è molto più avanti rispetto al livello del calcio argentino. Lo vedo meglio in Serie A che in altri campionati europei. È una prima punta naturale, anche se adattarsi in altre situazioni tattiche. Da tre anni gioca bene e ad alti livelli, Burdisso lo conosce bene. Ha tutte le caratteristiche di un attaccante moderno. Ha tanti estimatori in Europa, ma per lui sarebbe meglio andare a giocare in Italia. Se la Fiorentina lo vuole deve sbrigarsi, al momento il giocatore non ha intenzione di rinnovare con il River Plate. La situazione potrebbe infiammarsi presto, il valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro“.

