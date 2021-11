Due anni fa lottavamo per difendere Chiesa dagli attacchi, oggi lo facciamo. Figuraccia Fiorentina

Pochi anni fa Firenze, la Fiorentina e tutti i tifosi viola erano indignati per le parole di Gasperini contro Chiesa che lo davano del simulatore e del cascatore. Una difesa che metteva d’accordo tutti che attaccava il ragazzo prima che il calciatore

Quando Chiesa vestiva la maglia della Fiorentina il mondo viola era unito in questa battaglia, che molto spesso vedeva attacchi diretti al calciatore anche in situazioni dove realmente non aveva nessuna colpa se non quella di essere oggetto di un pregiudizio ormai radicato e comune: “Chiesa si butta”. Un pregiudizio a cui tutti ci siamo ribellati. Per diverse stagioni. Anche attraverso comunicati ufficiali della società e dichiarazioni contro chi si macchiava di questi attacchi gratuiti e fuori luogo. Non possiamo cadere in questo errore.

Se la Fiorentina, solo un anno e 2 mesi dopo la sua cessione pubblica un video paragonando Chiesa alla tuffatrice Tania Cagnotto, fa una pessima figura. E la fa fare anche ai tifosi che si sono battuti per difendere Chiesa in questi anni. Nella vita ci vuole onestà intellettuale oltre che coerenza. La Fiorentina con un solo video ha mandato tutto per l’aria. E va bene, non può essere andata giù la cessione alla Juventus, ma non è questo il modo per dimostrarlo.

Se si vuole dimostrare a Chiesa che ha sbagliato bisogna fare una squadra all’altezza della città in cui questa squadra gioca. Una frase molto spesso detta dalla proprietà. Ecco, questa è la risposta che bisogna dare a Chiesa per dimostrargli che ha sbagliato. Null’altro che questo.

Perchè cosi facendo si macchia l’immagine della Fiorentina e di tutto ciò che la Fiorentina rappresenta. E in questo momento non ne abbiamo assolutamente bisogno. Senza alcuna ipocrisia in mondovisione.

Flavio Ognissanti