Sportmediaset, Julian Alvarez nel mirino della Fiorentina: il City potrebbe aprire al prestito

Rocco Commisso prepara già le prossime mosse per rafforzare la Fiorentina. Nel mirino c’è Julian Alvarez, gioiello del River Plate di proprietà del Manchester City. Per assicurarsi in futuro le prestazioni del centravanti argentino i citizens hanno speso 17 milioni, per questo l’offerta del club viola dovrà necessariamente superare questa cifra. Il City aprirebbe anche a un prestito, vista la giovane età (classe 2000) del giocatore, ma con l’inserimento di una formula per il riscatto. Lo riporta Sportmediaset.

