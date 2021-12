Pres. River Plate: “Alvarez già ceduto? Bello scherzo. Voci ridicole, non ho parlato con nessuno”

Julian Alvarez è uno dei nomi più caldi delle prossime sessioni di mercato della Fiorentina e non solo. L’attaccante argentino dei Milionarios è da tempo finito nel mirino di tantissimi club europei. Il pupillo di Burdisso è esploso negli ultimi mesi trascinando al successo del campionato i compagni di squadra. L’attenzione dei media sudamericani è alle stelle e proprio nelle scorse ore si era diffusa una voce che lo vedeva già ceduto all’Inter in cambio del cartellino di Alexis Sanchez. Rodolfo D’Onofrio, presidente del River Plate, ha risposto alle voci sulla sua cessione ai microfoni de L’Interista: “Bello scherzo. Lo smentisco, con me non ha parlato nessuno al momento“.

LEGGI ANCHE: