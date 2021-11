Vice pres. River: “Vogliamo tenere Alvarez, lavoriamo col procuratore per tenerlo con noi”

Il vicepresidente del River Plate Jorge Brito ha parlato dell’obiettivo viola Alvarez a Olè:

“L’obiettivo è trovare un accordo col suo procuratore per far sì che Julian resti con noi. E’ giovane, è cresciuto molto e il mondo parla di lui, ma c’è un Mondiale l’anno prossimo. Sarebbe meglio per tutti cedere il giocatore quando avrà raggiunto il suo picco. Credo che Julian possa ancora migliorare molto, ma non ha limiti. Era da tanto che non vedevamo un giocatore del genere in Argentina”.

