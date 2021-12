Criscitiello: “Fiorentina sogna Alvarez e sta continuando a trattare con il Sassuolo per Berardi”

Michele Criscitiello ha parlato della Fiorentina nel suo editoriale per TMW, queste le sue parole:

“La Fiorentina si sta prendendo tutto con gli interessi quello che per strada ha lasciato negli anni precedenti. La gestione Commisso inizia a funzionare ma la verità è che quest’anno, al contrario dei campionati precedenti, c’è un allenatore che fa giocare la squadra e un attaccante che potrebbe fare la differenza in tutti i top club europei. I viola giocano a calcio e sognano un posizionamento prestigioso in campionato. Se lo merita la piazza ma anche la proprietà che ha sempre fatto sacrifici pur raccogliendo davvero poco; soprattutto per alcune gestioni tecniche molto discutibili. Iachini ha salvato la Fiorentina da una crisi segnata, Prandelli ha portato confusione. Ora, però, è inutile parlare del passato. Anzi, sul mercato la viola vorrebbe essere ancora protagonista e sogna Alvarez del River Plate anche se si è scatenata la concorrenza delle grandi. Berardi sarebbe perfetto, continua il dialogo con il Sassuolo” conclude Criscitiello.

IL BARCELLONA HA MESSO GLI OCCHI SU DRAGOWSKI