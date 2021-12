Dalla Spagna rivelano, il Barcellona vuole Dragowski in caso di cessione di Ter Stegen a giugno

Gerard Romero è un giornalista molto vicino alle vicende di casa Barcellona, nelle ultime ore, attraverso il suo canale Twitch, ha detto che il Barcellona ha messo gli occhi su Dragowski per il dopo Ter Stegen. Il portiere viola ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora rinnovo il proprio contratto con la Fiorentina dunque il futuro del portiere polacco viola classe 1997 è tutt’altro che definito.

