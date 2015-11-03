Notizie Ter Stegen Fiorentina

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Dalla Spagna, il Barcellona vuole Dragowski o Lafont per mettere un concorrente a Ter Stegen

11 febbraio 2022 12:44

Dalla Spagna rivelano, il Barcellona vuole Dragowski in caso di cessione di Ter Stegen a giugno

12 dicembre 2021 18:48

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