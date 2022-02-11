Dalla Spagna, il Barcellona vuole Dragowski o Lafont per mettere un concorrente a Ter Stegen

Secondo quanto appreso dalla Spagna, Dragowski sarebbe tra i nomi che il Barcellona sta studiando insieme a Lafont per il vice Ter Stegen

Non è un mistero che Dragowski, con il contratto in scadenza 2023 e poco utilizzato da Italiano, lascerà la Fiorentina a fine stagione. L'edizione odierna del giornale sportivo spagnolo Mundo Deportivo ribadisce come il portiere polacco sia finito nel casting del Barcellona per la prossima stagione. Una rosa dei portieri, quella selezionata dal club blaugrana, nella quale figura anche l'ex viola Lafont adesso al Nantes. L'obiettivo sarà imporre a Ter Stegen, attuale portiere titolare del Barça, un concorrente vero e proprio.

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