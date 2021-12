Callejon “chiede” una cena ad Italiano e lui risponde: “Già fatto ma se si vince, ne pago un’altra”

Al fischio finale Callejon, in modo divertente, ha chiesto a Italiano di offrire una cena a tutta la squadra. E la risposta del tecnico non si fa attendere: “Si è dimenticato che in settimana ne ho offerta già una. Lo so perchè non lo ha detto e ha fatto molto bene. Stare insieme penso che sia importante perchè si ride, si scherza e ci si conosce. Se c’è da pagarne un’altra volentieri, se le risposte sono queste”. Lo scrive il Corriere dello Sport.

