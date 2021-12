Moviola Corsport, Vlahovic-Gyomber non è rigore. Milenkovic, eccessivo il giallo

Ecco la moviola di Fiorentina-Salernitana nelle pagine del Corriere dello Sport: “Impreciso l’inizio di gara di Ghersini: al 7′ si perde un fallo di Duncan su Kastanos e quattro minuti più tardi ammonisce Milenkovic: il difensore prima di commettere fallo viene sbilanciato dall’avversario: il giallo sembra eccessivo. Posizione giusta per giudicare correttamente l’intervento di Ranieri su Gonzalez in area. Il difensore anticipa l’attaccante viola: non c’è calcio di rigore. Così come ben ha fatto l’arbitro a lasciar proseguire il gioco dopo il contatto nel primo tempo tra Vlahovic e Gyomber. È l’attaccante viola a colpire mentre sta calciando. Posizione di fuorigioco di Simy che aveva trovato la via del gol. L’attaccante era al di là della linea immaginaria del penultimo difendente”.

