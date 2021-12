Gazzetta, Scamacca, tutti pazzi di lui: Fiorentina all’assalto con offerta giusta e posto da titolare

Per Gianluca Scamacca Fiorentina e Milan sono pronte all’assalto. Nella fascia tra i 20 ed i 22 anni dopo Haaland e Vlahovic c’è lui. Che poi il Sassuolo decida di farlo partire a gennaio o a giugno, dipenderà anche dalle offerte. Allegri aveva dato l’ok già in estate, il suo gradimento è totale e oggi alla Juventus manca proprio uno come lui. A volere Gianluca non c’è solo la Juve. Ci sono tanti altri occhi interessati, ad iniziare da quelli della Fiorentina che anche negli ultimi giorni ha fatto dei sondaggi. A Firenze cercano il sostituto di Vlahovic e la scelta è caduta proprio su Scamacca. La Viola sarebbe quella con più soldi in mano e che potrebbe garantire a Scamacca la possibilità di giocare titolare con certezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

